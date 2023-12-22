Release van Death Stranding voor iOS en Mac is opgeschoven naar 'begin 2024'

De iOS- en Mac-versies van de openworldgame Death Stranding komen 'begin 2024' uit. Aanvankelijk zouden de ports dit jaar nog uitkomen, hoewel ontwikkelaar Kojima Productions en uitgever 505 Games geen specifieke datum noemden.

De release is opgeschoven naar komend jaar omdat Kojima Productions 'nog iets meer tijd' nodig heeft om de versies af te maken, schrijft 505 Games. De uitgever belooft om binnenkort met meer details te komen. Op de Mac App Store-pagina van Death Stranding staat dat de game 'naar verwachting' op 31 januari 2024 uitkomt.

In september werden de iOS- en Mac-versies van Death Stranding aangekondigd. Er werd toen geen releasedatum bekendgemaakt, maar er werd wel gezegd dat de ports dit jaar nog zouden verschijnen. Death Stranding kwam voor het eerst uit op 8 november 2019 voor de PlayStation 4. In de jaren daarop is het spel ook verschenen voor de PlayStation 5 en Windows. Vorig jaar liet hoofdrolspeler Norman Reedus weten dat er een vervolg op de game wordt gemaakt. Onlangs maakte ontwikkelaar Hideo Kojima bekend dat er wordt gewerkt aan een Death Stranding-film.