Release van Death Stranding voor iOS en Mac is opgeschoven naar 'begin 2024'

De iOS- en Mac-versies van de openworldgame Death Stranding komen 'begin 2024' uit. Aanvankelijk zouden de ports dit jaar nog uitkomen, hoewel ontwikkelaar Kojima Productions en uitgever 505 Games geen specifieke datum noemden.

De release is opgeschoven naar komend jaar omdat Kojima Productions 'nog iets meer tijd' nodig heeft om de versies af te maken, schrijft 505 Games. De uitgever belooft om binnenkort met meer details te komen. Op de Mac App Store-pagina van Death Stranding staat dat de game 'naar verwachting' op 31 januari 2024 uitkomt.

In september werden de iOS- en Mac-versies van Death Stranding aangekondigd. Er werd toen geen releasedatum bekendgemaakt, maar er werd wel gezegd dat de ports dit jaar nog zouden verschijnen. Death Stranding kwam voor het eerst uit op 8 november 2019 voor de PlayStation 4. In de jaren daarop is het spel ook verschenen voor de PlayStation 5 en Windows. Vorig jaar liet hoofdrolspeler Norman Reedus weten dat er een vervolg op de game wordt gemaakt. Onlangs maakte ontwikkelaar Hideo Kojima bekend dat er wordt gewerkt aan een Death Stranding-film.

Death Stranding - Steelbook Deluxe Edition

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 22-12-2023 10:04 31

22-12-2023 • 10:04

31

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Death Stranding

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Reacties (31)

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Elidibus 22 december 2023 11:15
Ik hoop echt dat ze gaming op iOS van de grond krijgen, als een dergelijk uitstel nodig is dan is het nodig.

Persoonlijk zal ik dergelijke titels en action games liever op PC of een volwaardige console spelen. Het is voor mij een soort film dat het verdiend om in de best mogelijke kwaliteit gespeeld te worden.

Echter zie ik wel een grote kans voor andere type games. Ik zou bijvoorbeeld heel graag Anno willen spelen op iOS of een RTS.
YopY @Elidibus22 december 2023 13:12
Ik hoop echt dat ze gaming op iOS van de grond krijgen
Ik neem aan dat je specifiek console/pc-style gaming bedoelt? Aangezien gaming op iOS al miljarden oplevert en mobiel gaming ~45% van de markt is (volgens https://www.statista.com/...ile-gaming/#topicOverview)
Elidibus @YopY22 december 2023 13:25
Ja precies, op dit moment is mobile gaming voor mij eerder irritant dan een echte toevoeging. Een aantal pareltjes daar gelaten. Zo heb je bijvoorbeeld games als Rollercoaster Tycoon of Anno op mobile, maar dat zijn allemaal vreselijk irritante cash grab games geworden, waar bij je veel reclame hebt, of "levens" moet kopen of andere meuk. Ik wil gewoon een volwaardige game kunnen spelen. Ik vind het ook niet erg om bijvoorbeeld 60 euro te betalen voor een echt goede mobile titel, moet het het eerst wel waard zijn natuurlijk.
Wolfos
@Elidibus22 december 2023 11:18
Civilization VI is voor iOS en toont ook gelijk waarom het toch niet zo'n fijn platform is voor games. De telefoon word bloedheet, je batterij is snel leeg, en als je gebeld word of van app wisselt sluit de game af.
mac1987 @Wolfos22 december 2023 15:28
Een functie zoals 'bypass charging' van Samsung zou hier erg waardevol zijn, al zit je dan wel weer vast aan een draadje...
johnbetonschaar @Elidibus22 december 2023 13:02
Als je een redelijk recente M-series Mac Mini of MBP hebt en ze hebben de game specifiek voor Mac geoptimaliseerd dan kan je een game als Death Stranding gewoon in ~PS5 kwaliteit spelen. Met een high-end M2/M3 Max zal het zelfs met alle settings open prima draaien.

De GPU’s in de M Macs hebben echt wel potentie, zeker de Max varianten, maar de games moeten er wel specifiek voor geschreven zijn want kwa architectuur verschillen ze behoorlijk van NVidia/AMD. Maar ter vergelijking, de RE4 remake van afgelopen jaar draait probleemloos 60fps op native resolutie (iets minder dan 4K) met alle settings op max, op een MBP M3 Max. De recommended specs op windows voor dat performance target zijn een RTX3080 of een 6800XT. Je hebt het dan helaas wel over een Mac van €4000+ dus echt kosteneffectief is het niet :o

Edit: ik zie nu pas dat de game ook voor iOS uitkomt, dat lijkt me dan weer minder zinvol idd, Death Stranding op een tablet of iPhone. Ik gok dat ze die versies vooral erbij releasen omdat het praktisch 0 effort kost om de game ook even voor iOS te builden nu alle Apple platforms gelijk getrokken zijn kwa hardware.

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 24 juli 2024 07:36]

kiang @Elidibus22 december 2023 15:46
Ik hoop echt dat ze gaming op iOS van de grond krijgen
Hoezo van de grond komen? Gaming op mobile platformen is groter dan gaming op consoles of PC.

Ik weet niet waarom, maar de markt voor gaming op iOS en Android is simpelweg een grote zee van pure kanker. Degelijke games zie je er amper (maar: ze zijn er zeker wel!).

Ik heb weinig hoop dat dit ooit gaat veranderen: het is lucratiever om een low effort vermomde slotmachine te bouwen (zie star wars galaxy of heroes, zie clash royal, zie candy crush) dan om een echt goede echte game te maken.
i7x @kiang22 december 2023 17:02
Ik heb er ook weinig hoop in, maar Apple maakt het wel makkelijker om echte games (niet die treurige mobiele zooi maar kwaliteit console/pc titels) te porten naar macOS. En van daar naar iOS is relatief heel eenvoudig te bewerkstelligen. Dus dat zou ik eventueel nog wel als een uitkomst zien, maar dan moet Apple wel echt serieuzer gaan inzetten op games voor macOS, en of dat echt gaat gebeuren buiten een select aantal titels om (Village, Death Stranding)…
Roman_Craig 22 december 2023 10:41
Werkt nu al prima met GeForce NOW op MacOS..
Lagonas @Roman_Craig22 december 2023 11:02
Ja, maar daar draait het spel alsnog niet op de Mac. Je streamed het ala YouTube on steroids.
Roman_Craig @Lagonas22 december 2023 11:08
Dat klopt, maar voegt het waarde toe?
Ik gebruik graag een Mac, echter voor games is het gewoon geen handig apparaat. Ik kan me voorstellen dat je geen aparte game pc of console wil, maar dan is een cloud dienst naar mijn mening handiger en goedkoper en is de game al veel langer (tijdje zelfs gratis via de Epic game store) beschikbaar.
bzzzt @Roman_Craig22 december 2023 11:21
Mijn ervaring me de paar demo's van 'cloud games' die ik heb gespeeld op de Nintendo Switch was toch wel dat je stapelgek werd van de vertraging (over een 100Mbit+ breedbandverbinding met vrij lage latency).
Volgens mij is dat een fundamenteel (dus onoplosbaar) probleem en kan je het hooguit met trucs iets minder vervelend maken.

Moderne Macs (M serie) zijn ook gewoon prima in staat mee te komen met midrange PC configuraties. Zal hier en daar wat gedownscaled moeten worden maar dat gebeurt ook met je streaming video oplossing.
Yzord @bzzzt22 december 2023 11:30
Cloud games dien je ook bedraad te spelen en niet over wifi. Totaal geen issues met GFN over een draadje.
bzzzt @Yzord22 december 2023 16:01
Ik speelde over een draadje en had die problemen. (docked Switch met ethernet adapter)
familyman @Yzord23 december 2023 21:05
Paperspace is ook een mooie oplossing
iqcgubon @bzzzt22 december 2023 11:31
Voor "tragere" games kan dat werken maar voor pakweg soulslikes met hun zeer specifieke parry frames is zelfs lokaal streamen over bekabeld gigabit een issue.
CyberToon
@iqcgubon22 december 2023 12:14
Ik heb meerdere games geprobeerd waaronder Souls like games. Ik had nergens last van, geen lag of input lag. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik wel het duurste pakket had.

Alleen in Hunt: Showdown had ik een flinke input lag. Rest van de games lopen heerlijk. Maar sinds ik nu een nieuwe PC heb gebouwd, gebruik ik Geforce Now niet meer.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 24 juli 2024 07:36]

Snowfall @bzzzt22 december 2023 12:14
Dat is met geforce now net z’n drama hoor. Ik heb in huis 10gbit liggen en 2 gebit up down van delta en geforce now werkt vaak zat gewoon niet “want er is geen stabiele internet connectie mogelijk”. Dan heb je de best uitgekozen server en de bandwidth op de hoogste setting staan (75mbit) en nog steeds werkt t niet soepel.

Mooiste is toch wel dat de gehoor now Mac cliënt gewoon soms de hele Mac last crashen. Geluid begint te kraken, muis werkt niet meer en dan zit je gewoon vast. Dit gebeurt op zowel M2 Mac mini als een M2 Max Max studio.

Maar als ik dan PlayStation plus gebruik voor t streamen van games werkt t allemaal wel super zonder onderbrekingen en soortgelijke.

Nee cloud gaming is wat mij betreft ver weg als we t over full time usability hebben.
Lagonas @Roman_Craig22 december 2023 11:14
Ja, je draait het op het apparaat zelf, en bent niet afhankelijk van de cloud en internet.
Roman_Craig @Lagonas22 december 2023 12:03
Ik begrijp wel wat je bedoeld, voor tweakers zal dat vast fantastisch zijn. Maar het spelen van de game is de waarde voor veel mensen, niet welke techniek er gebruikt wordt.
Mijn boodschap is dan ook meer: heb je een mac? wil je deze game graag nu spelen? dan kan dat al en hoef je niet nog maanden te wachten.

Was een leuk spelletje trouwens, paar maand geleden gespeeld toen ie gratis in de epic store zat, zonder vertragingen met GFN. ;)
The Zep Man @Roman_Craig22 december 2023 12:19
Ik begrijp wel wat je bedoeld, voor tweakers zal dat vast fantastisch zijn. Maar het spelen van de game is de waarde voor veel mensen, niet welke techniek er gebruikt wordt.
Veel mensen gebruiken een brak draadloos netwerk, wat suboptimaal is voor streaming van realtime zaken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 07:36]

RoamingZombie @The Zep Man22 december 2023 16:56
Ja, en zo kan je altijd wel wat verzinnen. Roman_Craig heeft gewoon een punt. En hoe moeilijk is het om een kabeltje aan te sluiten? Daarnaast hebben we het niet over een fast paced shooter.
RVervuurt @Roman_Craig22 december 2023 11:05
Werkt nu ook al prima op m’n PS5, maar dat is toch helemaal niet waar dit artikel over gaat?!
nms2003 @Roman_Craig22 december 2023 11:06
Cloud gaming streamt naar elk apparaat, maar het draait er niet op. Cloud gaming is toch echt een ander “platform” dan de apparaten die men al dagelijks gebruikt.
broer banaan 22 december 2023 12:51
Alleen speelbaar op de 15 pro? Of kan t ook op de 14 pro?
Daan81 @broer banaan22 december 2023 17:43
Alleen op de 15 pro, net als alle andere games tot nu toe :(
joblamie 22 december 2023 13:55
Dit is wel heel oud nieuws, gek dat sommige media het nu pas oppakt. Dit werd circa een maand geleden al bekend.
Nephalem82 22 december 2023 10:32
Das prima, daar wordt het alleen maar een betere game van!!11

Oh wacht..

Nee, zonder gekheid, als het nodig is is het nodig. Jammer voor de mensen die erop aan het wachten waren.

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