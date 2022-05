Blizzard geeft in-game geld terug voor Hearthstone-kaart van 25 euro

Blizzard Entertainment geeft klanten in-game geld terug als zij de speciale versie van Drek'Thar in Hearthstone hebben aangeschaft. De Legendary kaart werd recentelijk met een nieuw uiterlijk uitgebracht voor 25 euro of het equivalent van 3000 in-game goud.

Spelers krijgen met Hearthstones Patch 23.2.2 automatisch 3000 Gold op hun account gestort, ongeacht of de Diamond-variant van Drek'Thar voor Gold of echt geld is aangeschaft. Blizzard compenseert spelers altijd wanneer een kaart een nerf ontvangt, maar normaliter is dat met Dust, de valuta voor het craften van kaarten. Op deze manier houden spelers de betreffende slechter geworden kaart en hebben zij de mogelijkheid om een nieuwe kaart te maken. Met Gold kunnen alleen pakjes worden aangeschaft, niet direct nieuwe kaarten naar keuze.

De Diamond-versie van Drek'Thar maakte onderdeel uit van een speciale promotie in de maand april. Daarvoor ontving Blizzard onder meer via Reddit veel kritiek; volgens critici zou 25 euro of het in-game equivalent van 3000 Gold veel te duur zijn voor een kaart die alleen wat betreft uiterlijk verschilt van de reguliere Drek'Thar. Zeker aangezien andere Diamond-kaarten door het voltooien van in-game uitdagingen verdiend kunnen worden.

Waar weinig controverse over heerst, is het feit dat Drek'Thar inderdaad een nerf moest ontvangen. Decks met deze kaart bleken volgens statistieken van HSReplay een abnormaal hoog winpercentage te hebben. Door een deck rond deze Legendary kaart te bouwen, konden tot voor de recente update relatief gemakkelijk twee extra minions opgeroepen worden. Dat is nu teruggebracht naar één extra minion.