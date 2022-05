Voormalig Hearthstone-makers onthullen verzamelkaartspel Marvel Snap

Ontwikkelaar Second Dinner heeft het verzamelkaartspel Marvel Snap onthuld, waarin de superhelden en -schurken van Marvel centraal staan. De studio is opgericht door oud-medewerkers van Blizzard die aan Hearthstone werkten.

De aankondiging van Marvel Snap volgt na een ontwikkelingsperiode van vier jaar. Met decks van vijftien kaarten nemen spelers het op tegen tegenstanders met als doel 'cosmic cubes' te verzamelen. Spelers kunnen 'snappen' om hun potentiële beloningen te verdubbelen. Een wedstrijd duurt ongeveer drie minuten en er zijn vanaf de release minstens 150 kaarten vrij te spelen. Ook is er een ranked-modus beschikbaar.

Marvel Snap komt eerst naar mobiele apparaten en verschijnt later ook op de pc. De trading card game is free-to-play en wordt uitgegeven door het Chinese techbedrijf NuVerse, een dochterbedrijf van ByteDance, dat ook het socialemediaplatform TikTok in handen heeft.

In 2018 vertrok voormalig Hearthstone-directeur Ben Brode bij Blizzard en startte hij met Hamilton Chu, voormalig uitvoerend producent van de uitgever, de studio Second Dinner. Een jaar later werd bekend dat de ontwikkelaar werkte aan een Marvel-game. De releasedatum is nog niet bekend, maar het is wel mogelijk om je aan te melden voor de bèta voor Android.