Hearthstone-regisseur stopt na negen maanden en verlaat Blizzard

August Dean Ayala, sinds februari de game director van Blizzards online kaartengame Hearthstone, vertrekt bij de gameontwikkelaar. Ayala was elf jaar in dienst bij het bedrijf. Een reden voor het vertrek wordt niet gegeven.

Voormalig Hearthstone-regisseur August Dean Ayala

Ayala's laatste dag was afgelopen vrijdag. Op Twitter schrijft hij Hearthstone een 'ongelofelijke game' te vinden en hij zegt dat het een eer was om een rol te hebben gespeeld bij het maken van de game. "Bedankt aan alle spelers en een speciale dank aan mijn medegamemakers. Ik ben trots op alles wat we samen hebben gemaakt."

De voormalige game director geeft niet aan waarom hij Blizzard verlaat. Wel schrijft hij 'een paar weken' werkloos te zijn, wat impliceert dat hij ander werk heeft gevonden.

Volgens zijn LinkedIn-pagina was Ayala sinds februari regisseur van het online kaartenspel, waarbij hij verantwoordelijk was voor de kwaliteit van de game. Hij had de directe leiding over 38 gamemakers, verspreid over vijf verschillende teams. Daarvoor was hij sinds eind 2016 lead designer. Hij begon in juni 2011 bij Blizzard als quality assurance analyst.