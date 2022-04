Voormalige Blizzard-ceo richt eigen gamebedrijf en twee ontwikkelstudio's op

Mike Morhaime, een mede-oprichter van Blizzard en een voormalige ceo van het bedrijf, heeft de oprichting van zijn eigen gamebedrijf Dreamhaven aangekondigd. Hier vallen twee ontwikkelstudio's onder, waar ook ex-Blizzard-medewerkers onderdeel van zijn.

Dreamhaven wordt gevestigd in het Californische Irvine. Naar eigen zeggen is het team van Dreamhaven samengekomen met een gezamenlijk doel om makers meer zeggenschap te geven, bij te dragen aan het tot leven brengen van hun ideeën, en creatieve, originele game-ervaringen te creëren die leiden tot betekenisvolle verbindingen tussen spelers.

In een gesprek met GamesBeat laat Morhaime weten dat Dreamhaven als moederbedrijf de taak heeft om begeleiding en financiering te verzorgen, naast andere dienstverlening zoals communicatie en human resources. Dreamhaven zal de projecten zelf financieren.

Het geld om het bedrijf op te richten kwam van Morhaime en zijn vrouw, iets wat hij belangrijk vond om de richting van het bedrijf in de eerste fase te kunnen bepalen. Morhaime verwacht in de toekomst meer geld op te halen, maar zegt daar geen haast mee te hebben, omdat het in zijn ogen belangrijker is dat men controle houdt over de beslissingen die het bedrijf neemt. 'Als we investeerders zoeken, moeten onze visies en waarden hetzelfde zijn', zegt de ex-Blizzard-ceo.

De twee nieuwe studio's die onderdeel zijn van Dreamhaven, zijn Moonshot en Secret Door. Moonshot wordt geleid door Jason Chayes, Ben Thompson en Dustin Browder. Chayes was voorheen een producent bij Blizzard en verantwoordelijk voor Hearthstone. Dat laatste gold ook voor Thompson. Dustin Browder was onder meer verantwoordelijk voor Hearthstone, StarCraft II, Heroes of the Storm en Command & Conquer.

Secret Door wordt geleid door Chris Sigaty, Alan Dabiri en Eric Dodds. Sigaty was als producent verantwoordelijk voor onder meer Hearthstone, StarCraft II, Heroes of the Storm en het originele Warcraft III. Ook de andere twee ontwikkelaars waren betrokken bij meerdere van deze Blizzard-games.

Morhaime benadrukt dat elke studio zijn eigen beslissingen kan nemen over hoe zijn games het beste kunnen worden gemaakt. Er werken nu in totaal 27 mensen bij Dreamhaven en de twee studio's, maar er wordt niets gezegd aan hoeveel en wat voor games zij werken. Morhaime geeft aan dat het moederbedrijf opportunistisch zal zijn ten aanzien van hoeveel studio's worden opgezet. Dat betekent dat er meer studio's kunnen komen dan de huidige twee.

In oktober 2018 vertrok Morhaime als ceo bij Blizzard en behield een adviserende rol, maar begin vorig jaar werd duidelijk dat ook daar per april 2019 een einde aan kwam. Morhaime werd destijds opgevolgd door J. Allen Brack, het voormalige hoofd van het team dat World of Warcraft maakt.