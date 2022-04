Gerucht: Google Pixel 4a 5G heeft 3,5mm-jack en camera met ultragroothoeklens

De Google Pixel 4a 5G zou de beschikking hebben over een 3,5mm-jack, terwijl de kleinere en duurdere Pixel 5 die niet heeft. De 4a 5G heeft wel net als de Pixel 5 een camera met ultragroothoeklens, iets dat de kleinere en goedkopere 4a niet heeft.

De Pixel 4a 5G heeft net als de Pixel 5, zoals de naam al doet vermoeden, ondersteuning voor 5G. Verschillen zitten onder meer in de grootte van het scherm en de accu, claimt WinFuture. De site staat bekend om zijn betrouwbare info op het gebied van onaangekondigde smartphones en heeft het zelden tot nooit mis.

Het scherm van de 4a 5G is groter, maar de accu is juist kleiner, zo blijkt uit de informatie. Met een 3800mAh-capaciteit is de accu nog altijd wel een stuk groter dan de 2800mAh-accu uit de Pixel 4. De soc is ook dezelfde als in de Pixel 5, namelijk de Snapdragon 765G met ingebouwd 5G-modem.

Daarnaast heeft de Pixel 4a 5G 6GB lpddr4-geheugen, in plaats van 8GB van de Pixel 5. Daarvan zette WinFuture dinsdag al gegevens online. De 4a 5G is net als de 4a helemaal gemaakt van kunststof. Google zou zijn telefoon in Europa willen verkopen voor 499 euro en dankzij de verlaagde btw zou dat in Duitsland uitkomen op 486 euro.

Google heeft al bekendgemaakt op 30 september nieuwe hardware te presenteren. Vermoedelijk toont het bedrijf dan de 4a 5G en 5. De namen van de telefoons zijn al langer bekend: bij de presentatie van de 4a vorige maand zei de fabrikant al dat de 4a en 5 dit najaar eraan zouden komen.