Google toont Pixel-telefoons, Chromecast en speaker op evenement op 30 september

Google heeft officieel bevestigd dat het op 30 september een online-evenement houdt waarop het meerdere nieuwe producten zal tonen, waarbij het gaat om nieuwe Pixel-telefoons, een nieuwe Chromecast en de nieuwe draadloze speaker.

Naar alle waarschijnlijkheid betreft het de Pixel 5-smartphone, een nieuwe Nest-speaker en een nieuwe Chromecast met Android TV. Google geeft verder geen details; het bedrijf zegt alleen dat het Launch Night In-evenement voor iedereen is te bekijken op 30 september vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd.

Eerder was er al een gerucht dat Google de Pixel 5 op 30 september wil uitbrengen. Wellicht komt het bedrijf tijdens het evenement ook met meer informatie over de Pixel 4a met 5g-ondersteuning. De Pixel 4a is al beschikbaar, maar die ondersteunt geen 5g. Over de komst van een nieuwe Chromecast-dongel met Android TV bestaan ook al langer geruchten. Deze nieuwe versie zou de huidige Chromecast Ultra opvolgen en de codenaam Sabrina dragen.

Wat de slimme speaker betreft gaat het waarschijnlijk om de speaker waarvan in juli al afbeeldingen opdoken als onderdeel van een keuring. In augustus was er nog een gerucht waarbij werd gezegd dat deze nieuwe Nest-speaker 100 euro zou gaan kosten. Google toonde eerder ook al een teaser van een Nest-speaker.