Retailer zet plaatjes Google Pixel 4a 5G online

Een Britse retailer heeft afbeeldingen en een video van de Pixel 4a 5G online gezet. Van de telefoon verschenen woensdag al wel specificaties, maar hoe de telefoon eruit zou zien, was tot op heden nog geheim gebleven.

De Britse retailer John Lewis heeft de foto's op de productpagina van de reguliere Pixel 4a gezet en op het moment van schrijven zijn die afbeeldingen nog online. De site 9to5Google trof de pagina aan. De telefoon op de afbeeldingen heeft een ontwerp dat in lijn ligt met de Pixel 4a en de afbeeldingen die eerder verschenen van de Pixel 5. Dat het gaat om de 5G-versie, is te zien aan het 5G-logo in de statusbalk en de aanwezigheid van meerdere cameralenzen op de achterkant.

De specificaties van de Pixel 4a 5G kwamen woensdag al naar buiten. Het scherm van de 4a 5G is groter dan dat van de Pixel 5, maar de accu is juist kleiner, zo blijkt uit de informatie. Met een 3800mAh-capaciteit is de accu nog altijd wel een stuk groter dan de 2800mAh-accu uit de Pixel 4. De soc is ook dezelfde als in de Pixel 5, namelijk de Snapdragon 765G met ingebouwd 5G-modem.

De 4a 5G is net als de 4a helemaal gemaakt van kunststof. Google zou zijn telefoon in Europa willen verkopen voor 499 euro en dankzij de verlaagde btw zou dat in Duitsland uitkomen op 486 euro.

Google heeft al bekendgemaakt op 30 september nieuwe hardware te presenteren. Vermoedelijk toont het bedrijf dan de 4a 5G en 5. De namen van de telefoons zijn al langer bekend; bij de presentatie van de 4a vorige maand zei de fabrikant al dat de 4a en 5 dit najaar eraan zouden komen.