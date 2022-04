Spotify en Epic richten coalitie op om te lobbyen tegen App Store-monopolie

Spotify, Basecamp, Deezer, Tile, Epic Games en een aantal andere bedrijven hebben een coalitie opgericht om samen te lobbyen voor het reguleren van het monopolie van Apple over de App Store. Volgens de bedrijven misbruikt Apple zijn macht.

De lobbyorganisatie richt zich op downloadwinkels in het algemeen, maar noemt wel Apple en de App Store in het bijzonder in de aankondiging. De bedrijven willen dat er eerlijkere regels komen voor publicatie in downloadwinkels zoals de App Store en ze keren zich onder meer tegen het vaste tarief van 30 procent voor in-appbetalingen dat Apple hanteert.

Behalve Spotify, Deezer, Basecamp, Tile en Epic Games zitten er meer bekende bedrijven bij, zoals Tinder-moederbedrijf Match Group, ProtonMail en News Media Europe. De coalitie die zij oprichten is een nonprofit-organisatie, vermoedelijk met geld van de betrokken bedrijven.

Veel van de bedrijven spreken zich al langer uit tegen Apples monopolie over de App Store. Een aantal van de bedrijven concurreert rechtstreeks met Apple: Spotify en Deezer tegen Apple Music bijvoorbeeld. Apple heeft geen concurrent voor Tile, maar gaat volgens geruchten dit najaar een concurrerend product op de markt brengen.

De meest uitgesproken tegenstander van Apple is Fortnite-maker Epic Games. Epic en Apple zijn verwikkeld in een juridische strijd. Die begon toen Epic in augustus een eigen betaalsysteem introduceerde, waarna Apple Fortnite uit de App Store verwijderde. Google deed hetzelfde in zijn digitale appwinkel. Met een eigen betaalsysteem omzeilde Epic de verplichte afdracht van 30 procent op betalingen, maar van Apple en Google mag een eigen betaalsysteem niet. Niet iedereen betaalt 30 procent: Amazon staat aan Apple 15 procent af.

Vervolgens kwam Epic Games met een juridische aanklacht tegen beide partijen, vanwege het monopolie van de twee bedrijven en de restricties van het beleid voor derde partijen. In een eerdere voorlopige uitspraak gaf een rechter aan dat Apple Fortnite mag blokkeren, maar het ontwikkelaarsaccount dat Epic bezit voor de Unreal Engine mag niet worden geweerd. Deze zaak tussen Apple en Epic begint officieel op 28 september.