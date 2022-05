Spotify laat gebruikers muzieksmaak vergelijken met beroemdheden

Spotify heeft een nieuwe functie toegevoegd waarmee gebruikers kunnen zien in hoeverre hun muzieksmaak overeenkomt of afwijkt van beroemdheden. De functionaliteit is ook beschikbaar voor gebruikers zonder betaald abonnement.

De nieuwe functionaliteit heet Listen Alike en is te gebruiken op een speciale webpagina die Spotify heeft ingericht. Na inloggen kunnen gebruikers een beroemdheid kiezen met wie zij hun muzieksmaak willen vergelijken, waarna Spotify een score uitdeelt. De functie lijkt vooralsnog niet in de app te zitten, maar werkt via het web op zowel desktop en mobiel.

Vooralsnog is het dus alleen mogelijk om met geselecteerde beroemdheden de muzieksmaak te vergelijken. Of er op termijn ook de mogelijkheid komt om met vrienden te vergelijken is niet duidelijk, maar het is aannemelijk dat de functionaliteit op termijn wordt uitgebreid.

Vorige week bracht Spotify ook al de mogelijkheid uit om polls toe te voegen aan podcasts. Makers van podcasts kunnen die polls in de app zetten en zowel hosts als luisteraars kunnen de antwoorden dan in realtime zien.