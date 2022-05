VS legt sancties op aan Chinese chipmaker SMIC

De Verenigde Staten hebben het moeilijker gemaakt voor SMIC om zaken te doen met Amerikaanse bedrijven. De sancties zijn opgelegd omdat er volgens de VS mogelijk banden zijn met het Chinese leger.

Dat meldt persbureau Reuters. In een reactie heeft SMIC te kennen gegeven dat het niet officieel op de hoogte is gesteld van de door de Amerikaanse autoriteiten ingestelde sancties. Volgens Reuters heeft het Amerikaanse Ministerie van Handel besloten dat bedrijven die met SMIC samenwerken een exportlicentie moeten aanvragen, iets dat in de praktijk erg moeilijk te verkrijgen is. Daardoor lijkt het erop dat SMIC voorlopig geen zaken kan doen met Amerikaanse bedrijven.

De sancties zijn ingesteld omdat de Amerikanen vermoeden dat SMIC banden heeft met het Chinese leger. De chipfabrikant ontkent echter dat deze banden er zijn, en stelt dat de chips alleen voor civiel gebruik worden gemaakt.

Huawei, eveneens een Chinees bedrijf dat is getroffen door Amerikaanse sancties, stapte eerder dit jaar met dochterbedrijf HiSilicon nog over op SMIC voor de levering van 14nm-chips. Die overstap zou gemaakt zijn vanwege de politieke situatie in de Verenigde Staten. Of de Amerikaanse sancties invloed gaan hebben op de productie van chips, is nog onduidelijk.