"GitHub mag van Amerikaanse overheid bij uitzondering diensten in Iran aanbieden"

Ontwikkelaarsplatform GitHub is weer volledig toegankelijk voor gebruikers in Iran. Bij hoge uitzondering heeft het platform toestemming gekregen van het Amerikaanse ministerie van Financiën om zijn diensten aan te bieden aan ontwikkelaars, ondanks sancties tegen Iran.

Dat vertelt GitHub-ceo Nat Friedman in een blogpost. Vanwege Amerikaanse sancties moest GitHub, onderdeel van Microsoft, in 2019 de toegang blokkeren voor alle ontwikkelaars in Iran en enkele andere regio's. Amerikaanse bedrijven mogen onder de sancties geen zaken doen met bedrijven en personen in Iran. Dit raakte niet alleen Iraanse ontwikkelaars, maar ook GitHub-gebruikers uit andere landen die in Iran gebruik wilden maken van hun account.

Voor ontwikkelaars in de desbetreffende regio's betekenen de sancties dat zij beperkt toegang hebben tot GitHub en alleen gebruik kunnen maken van gratis publieke GitHub-diensten, zoals opensourceprojecten en bijbehorende publieke pagina's, gists en gratis 'actieminuten' voor persoonlijke communicatie, maar niet tot persoonlijke repositories. Betaalde accounts in de getroffen landen zijn gedowngraded naar read-only repositories.

Het gebruik van GitHub vanuit Iran leverde het Duitse Pure Labs in december nog een ban op. Een medewerker opende zijn laptop op bezoek bij zijn ouders in Iran, terwijl hij was ingelogd bij GitHub. Hierop werd het Pure Lab-account op GitHub geblokkeerd. Volgens The Register deed GitHub dit om zich te houden aan het sanctiebeleid.

Friedman schrijft dat het bedrijf na het ingaan van de sancties in 2019 onmiddellijk werk heeft gemaakt van het aanvechten ervan. "Allereerst hebben we alles gedaan om zoveel mogelijk van GitHub beschikbaar maken voor zoveel mogelijk ontwikkelaars, terwijl we ons wel aan de sancties hielden. Daarnaast zijn we onmiddellijk naar het Office of Foreign Assets Control gestapt om te pleiten voor brede en open toegang tot GitHub in de getroffen landen. Dat was een lang en intensief proces." Het Office of Foreign Assets Control, kortweg OFAC, is onderdeel van het ministerie van Financiën en belast met de uitvoering van de sancties.

Volgens Friedman krijgt GitHub de uitzonderingspositie omdat het de OFAC ervan heeft kunnen overtuigen dat ontwikkelaars GitHub gebruiken voor het 'bevorderen van menselijke vooruitgang en internationale communicatie' en omdat GitHub bijdraagt aan het Amerikaanse buitenlandbeleid voor 'het bevorderen van het vrije woord en de vrije stroom van informatie'. Andere Amerikaanse Git-platforms, zoals GitLab, SourceForge en Bitbucket, vallen vooralsnog wel onder de sancties.

De uitzondering die GitHub gekregen heeft voor Iran, betekent in principe dat alle publieke en persoonlijke diensten in Iran beschikbaar zijn voor alle ontwikkelaars, dus betaalde en gratis diensten. Toch kan niet iedereen in Iran GitHub gebruiken. Speciaal door de overheid aangewezen personen, partijen die door andere Amerikaanse wetgeving geblokkeerd zijn, en bepaalde overheidsmedewerkers kunnen alsnog GitHub niet gebruiken en openen.

GitHub is nog steeds niet of beperkt toegankelijk in andere regio's waarop VS-sancties van toepassing zijn. Dat zijn de Krim, Cuba, Noord-Korea, Soedan en Syrië. Volgens ceo Friedman is GitHub ook in gesprek met de Amerikaanse overheid om een uitzondering te krijgen voor ontwikkelaars in Syrië en de Krim.