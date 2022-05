Qt Company sluit broncode Qt 5.15 na verschijnen commerciële LTS-release

Qt Company sluit de Qt 5.15-branches voor nieuwe commits van opensource-ontwikkelaars. De sluiting valt samen met de release van Qt 5.15 LTS, een release die alleen beschikbaar komt voor betalende gebruikers van het applicatieframework.

De commerciële LTS-fase van Qt 5.15 is aangekondigd door Tuukka Turunen van Qt Company. "Alle bestaande 5.15-branches blijven publiekelijk zichtbaar, maar ze zijn gesloten voor nieuwe commits", meldt hij. Qt Company wordt daarmee verantwoordelijk voor verdere patches voor Qt 5.15 LTS. Die eerste Qt 5.15.3 LTS-patch staat op de planning voor februari en komt dus alleen beschikbaar voor betalende gebruikers.

Qt is een cross-platform applicatieframework en gebruikers kunnen de toolkit inzetten om interfaces en apps voor onder andere Android, Linux, macOS en Windows te ontwikkelen. De software heeft zijn oorsprong in Noorwegen, waar de ontwikkeling begin jaren negentig van de vorige eeuw werd gestart door Trolltech. In 2008 nam Nokia Qt over, maar in 2012 stootte Nokia het weer af. Sinds 2014 valt Qt onder Qt Company.

Ook niet-betalende opensource-ontwikkelaars hebben wel toegang tot Qt 6.0. Die volgende release van Qt 6.0 is sinds december beschikbaar, al volgt ondersteuning voor de meeste add-on-modules van Qt 5.15 pas met de release van Qt 6.2, zoals The Register aantekent. Qt 6.0 vereist een compiler die compatibel is met C++ 17 en bevat een nieuwe grafische architectuur, die minder afhankelijk is van OpenGL en standaard Direct3D op Windows en Metal op macOS gebruikt.

Opensource-ontwikkelaars tonen zich kritisch over de plannen, omdat Qt 6.0 vele add-ons nog niet ondersteunt en Qt 5.13 en Qt 5.14 niet meer ondersteund worden, wat risico's met zich meebrengt op het gebied van veiligheid. Enkelen bespreken de mogelijkheid van een fork van de 5.15-release, al is niet duidelijk of die plannen haalbaar zijn of toegestaan worden door Qt Company.

Dat bedrijf kondigde vorig jaar aan de LTS-releases van Qt exclusief voor commerciële gebruikers beschikbaar te maken. De reden is volgens het bedrijf dat inkomsten nodig zijn om Qt voor langere tijd stabiel te houden en nieuwe functies toe te voegen, iets waar opensource-ontwikkelaars volgens Qt ook baat bij hebben.

Update, donderdag, 10:30: Qt Company heeft opensourceontwikkelaars wel aangeboden om toegang te verlenen tot externe modulemaintainers van de commerciële repositories, maar in ieder geval Intel-software-architect Thiago Macieira meldt dat daar geen interesse voor is.