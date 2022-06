Signal roept gebruikers op tls-proxies aan te maken voor Iraniërs

Berichtendienst Signal roept gebruikers op tls-proxies aan te maken, zodat Iraniërs de dienst weer kunnen gebruiken. Sinds vorige week blokkeert de Iraanse censor al het Signal-verkeer in het land. Signal heeft ondersteuning ingebouwd om een simpele proxy op te zetten.

De oproep doet Signal in een blogpost aan gebruikers en op Twitter. Signal roept zoveel mogelijk gebruikers op om een proxyserver te hosten, zodat Iraanse gebruikers de overheidsblokkade kunnen omzeilen. Op 25 januari liet Signal weten dat de Iraanse censor begonnen was al het Signal-verkeer tegen te houden. Het ondersteunen van tls-proxies is volgens Signal een tussenoplossing om Iraniërs weer van de dienst gebruik te kunnen laten maken.

De proxy kan in Iran gebruikt worden om de netwerkblokkade te omzeilen en stuurt traffic alsnog beveiligd naar Signal. De nieuwe verbindingsmethode is ingebouwd in de recentste versie van de bètarelease van de Signal Android-app en zal over een paar dagen ook naar reguliere gebruikers gepusht worden.

Volgens de berichtendienst is het heel simpel om als proxy op te treden. Een uitgebreide uitleg heeft de dienst op GitHub gezet. In het kort moet je een domeinnaam hosten die poorten 80 en 443 beschikbaar hebben. Signal vraagt je docker te installeren en de repository te klonen. Een helperscript zorgt vervolgens voor het tls-certificaat van Let's Encrypt. Als de proxy draait, is deze te delen onder een signal.tube-domein: https://signal.tube/#<your_domain_name>.

Signal omschrijft de proxy als 'onorthodox', omdat deze eruitziet als normaal versleuteld webverkeer, in plaats van een standaard http-proxy. Er zit geen connectmethode in de plaintext request, waardoor de Iraanse censor niet kan zien dat het om een proxy gaat en omdat elke proxyserver een geldig tls-certificaat krijgt, kan de censor ook niet het verkeer fingerprinten. Signal maakt een gewone tls-verbinding met de proxy, de proxy stuurt simpelweg de data door naar de daadwerkelijke Signal-dienst. Al het andere verkeer wordt geblokkeerd en de end-to-endversleuteling blijft overeind staan.