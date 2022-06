'LG's oled-tv van 48 inch met 60Hz-scherm gaat in Nederland 1299 euro kosten'

Een Nederlandse webwinkel toonde tijdelijk de prijzen van LG's 2021-aanbod van oled-tv's. De goedkoopste oled-tv in de lijst is de 48A16LA, een 48"-model dat het zonder HDMI 2.1 moet doen en een prijsvermelding van 1299 euro had.

LG's 2021-line-up met prijzen stond online bij Smits Arnhem, ontdekten tweakers op Gathering of Tweakers. Inmiddels zijn de verschillende modellen daar offline gehaald en meldt de winkel dat woensdag de hele line-up daar komt te staan. De afzonderlijke productpagina's zijn ook onbereikbaar gemaakt.

Het gaat om veertien oledtelevisies, waarvan twee met een 48"-paneel, drie met een 55"-scherm, drie met een 65"-scherm, vier met een 77"-paneel, een met een 83"-scherm en een model van 88". Het instapmodel op de lijst is de 48A16LA van 1299 euro. Dit is het 60Hz-model met HDMI 2.0, waar eerder geruchten over verschenen. De 48C16LA met 48"-scherm heeft net als het model van vorig jaar een 120Hz-scherm en HDMI 2.1, maar krijgt tegenover vorig jaar onder andere een upgrade naar een Alpha 9 Gen4-beeldprocessor. De introductieprijs van de komende 48C16LA lijkt identiek aan die van de 48CX6LB van vorig jaar te worden: 1699 euro. De 55"-tv in de A1-serie kost slechts 100 euro meer, als de informatie over de prijzen klopt.

De C1-, G1- en Z1-modellen zijn de opvolgers voor de CX-, GX- en ZX-series van vorig jaar. De B1-serie komt niet in de uitgelekte line-up voor. Tijdens de aankondiging van de oled-tv's van 2021 gaf LG ook nog geen details over de B1-serie.