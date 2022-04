LG introduceert in 2021 tv's met miniled-backlight met bijna 2500 dimmingzones

LG komt in 2021 met nieuwe LCD-televisies, uitgerust met minileds als backlight. De modellen krijgen bijna 30.000 van deze zeer kleine LED-backlights, die samen bijna 2500 dimmingzones moeten bieden. De serie zal QNED heten.

Het gebruik van minileds maakt het mogelijk om de backlight van de televisies onder te verdelen in meer dimbare zones, wat weer een verbetering van het contrast oplevert. LG spreekt van bijna 2500 dimbare zones, maar daarnaast is er ook een 'geavanceerde local dimming-technologie' in het grootste model. LG noemt het de eerste tv's die quantum dots en NanoCell in een product combineert.

LG spreekt van tien nieuwe modellen, die in diagonaal tot de 86 inch gaan. Hoe groot het kleinste model is, zegt LG niet. Wel stelt het verder dat de resoluties van de kleinere modellen 4K is en de grotere exemplaren een 8K-resolutie zullen hebben. De verversingssnelheid is maximaal 120Hz op deze modellen.

Van de televisies zal alleen het 86"-model getoond worden op de aankomende CES-beurs, die alleen digitaal plaatsvindt. Oled noemt LG nog steeds 'het toppunt' van zijn aanbod, wat betekent dat de beeldkwaliteit van deze LCD-tv's niet aan oled zal kunnen tippen, maar dat de prijs van de toestellen dat ook niet zal doen. Naast LG heeft TCL al miniled-tv's op de markt, met volgens het bedrijf zelf 768 verschillende dimmingzones.