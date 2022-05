TCL brengt nieuwe lcd-tv's met miniledbacklight ook in Europa uit

TCL presenteert nieuwe lcd-tv's met een miniledbacklight en gaat die ook uitbrengen in Europa. Volgens de fabrikant halen de tv's een helderheid van 1800cd/m², mede doordat er geen tussenruimte is tussen de backlight en het scherm.

De derde generatie van TCL zijn lcd-tv's met miniledbacklight gebruikt zogenaamde OD Zero-technologie. Dat is de naam die de fabrikant geeft aan de combinatie van het scherm en de backlight die uit 'duizenden ledjes' bestaat. De ruimte tussen de leds en het scherm is volgens TCL '0 mm' en dat maakt dunne tv's mogelijk.

TCL heeft nog geen uitgebreide details over tv-modellen gegeven, maar noemt onder andere de komst van 8k-tv's met miniledbacklight, waaronder een 85"-variant. Ook verschijnen er 4k-modellen met dezelfde techniek. De miniled-tv's van TCL gebruiken lcd-panelen en een backlight met quantumdots, ofwel qled-techniek.

TCL bracht al enkele modellen uit in Europa, maar het merk is vooral actief in de Verenigde Staten. Op zijn Europese website schrijft TCL dat de nieuwe miniled-tv's aan het einde van het eerste kwartaal ook in Europa verschijnen. De fabrikant zegt meer details bekend te maken tegen de tijd dat de producten officieel geïntroduceerd worden voor Europa.

Meer dan tweeduizend dimbare zones

In een video legt TCL uit dat de tv's met OD Zero-techniek een maximale helderheid van 1800cd/m² halen en dat er meer dan tweeduizend dimbare zones zijn. Hoeveel leds de tv's gebruiken voor de backlight, is niet bekend.

TCL demonstreert in het filmpje ook een oprolbaar geprint 17"-oledscherm van schermfabrikant TCL CSOT. Het bedrijf wil op termijn zo'n oprolbaar scherm in producten toepassen, maar vooralsnog is daar geen concrete aankondiging van gedaan.