Aan het begin van elk nieuw jaar toont iedere zichzelf respecterende televisiefabrikant nieuwe modellen op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Vanwege de covid-19-pandemie werd de CES dit jaar virtueel gehouden. Het is jammer dat we hierdoor geen eerste indrukken van de nieuwe televisies hebben kunnen opdoen, maar het grootste gemis is misschien wel dat we geen prototypes van beeldschermen hebben kunnen zien die gebruikmaken van nieuwe technieken.

Via foto's en video's is het namelijk onmogelijk te zien hoeveel indruk een hdr-scherm maakt en ook krijgen we op de virtuele CES geen pixeldefecten te zien die ons veel vertellen over de vorderingen van nieuwe technieken als microled.