LG brengt dit jaar 4k-microled-tv van 136" uit

In navolging van Samsung gaat ook LG een microled-tv op de markt brengen. Bij dergelijke tv's bestaat iedere pixel uit individuele leds. Het zal gaan om een tv die uit verschillende panelen bestaat en op maat gemaakt kan worden, tot 136" met een 4k-resolutie.

LG noemt de microled-tv kort in zijn CES-presentatie op YouTube. Het bedrijf zegt daarbij dat het gaat om tv's waarvan het formaat aangepast kan worden aan de omgeving en LG noemt alleen de maat van 136" en de 4k-resolutie. Bij microled-tv's is het maken van kleine tv's een uitdaging, omdat er dan zeer kleine leds gebruikt moeten worden. Het afstellen en plaatsen van die miljoenen leds, maakt de tv's erg duur.

Samsung is tot nu toe de enige fabrikant die microled-tv's voor thuisgebruik op de markt heeft gebracht. Dit jaar brengt Samsung modellen uit van 110", 101" en 89". Zowel LG als Samsung zeggen niets over de prijzen van de nieuwe microled-tv's. De eerste uitvoering die Samsung begin 2021 uitbracht, kostte in Zuid-Korea omgerekend 129.000 euro.

LG noemt de microled-tv kort in zijn CES 2022-presentatie. Video begint bij dat fragment.

Het is niet voor het eerst dat LG een microled-tv toont. Eind 2020 introduceerde de fabrikant onder de noemer Magnit zijn eerste tv op basis van die techniek. Dat ging om een 163"-model met 4k-resolutie, gericht op commercieel gebruik. LG toonde begin vorig jaar onderstaande video over dat model. In hoeverre de 136"-variant voor 'thuisgebruik' daarop gebaseerd is, is niet bekend.