Sony brengt 65"-A90J-oledtelevisie begin april uit voor 3499 euro

Sony gaat zijn nieuwe A90J-oledtelevisies begin april op de markt brengen. De meeste adviesprijzen zijn bekendgemaakt, waaronder die van de 65"-versie. In Duitsland kost dat model 3499 euro. De A90J is het nieuwe topmodel van Sony's oled-tv's.

Op zijn Duitse website meldt Sony dat de 55"- en 65"-modellen van de A90J vanaf 2 april beschikbaar komen. Daarbij noemt de fabrikant adviesprijzen van respectievelijk 2599 en 3499 euro. De fabrikant heeft deze informatie nog niet op zijn Nederlandse of Belgische site gezet, maar doorgaans komt die informatie redelijk overeen met de situatie voor Duitsland. Ook is de periode van de verlaagde Duitse aankoopbelasting ten einde, waardoor de adviesprijzen in Nederland en België grotendeels gelijk zullen zijn met die voor Duitsland.

Sony komt ook met een veel grotere versie met een diagonaal van 83". Van die versie is nog geen prijs of verschijningsdatum bekendgemaakt. Deze moet in ieder geval ergens later dit jaar verschijnen. Op zijn Britse site heeft Sony al wel de prijs van deze 83"-versie genoteerd: in het Verenigd Koninkrijk is dat 6999 pond en in Ierland 6999 euro. Voor Ierland zijn de prijzen van de 55"- en de 65"-versie enkele honderden euro's hoger dan in Duitsland, dus het lijkt waarschijnlijk dat de 83"-versie van de A90J in de Benelux en Duitsland een adviesprijs tussen de 6500 en 7000 euro krijgt.

Sony A90J

De Japanse fabrikant introduceerde begin dit jaar zijn nieuwe televisiemodellen voor 2021, waaronder de A90J. Het formaat van 83" is nieuw dit jaar en dat is mogelijk geworden doordat panelen van dit formaat nu ook beschikbaar zijn gemaakt door oledpanelenfabrikant LG Display. De A90J kenmerkt zich onder meer door een hogere helderheid dan de piekhelderheid van pakweg 800cd/m² die oledtelevisies doorgaans halen. Volgens onofficiële berichten halen de nieuwe modellen een piekhelderheid van ongeveer 1300cd/m², al zou dat alleen het geval zijn in de vivid-beeldmodus, waarbij niet de meest accurate kleurweergave wordt bereikt. Bij een andere beeldmodus zal deze helderheid lager zijn.

Deze hogere helderheid wordt in ieder geval bereikt door de toepassing van een nieuw type paneel van LG Display, dat LG Electronics ook in zijn G1-serie zal inzetten. Ook de Panasonic JZ2000 zal een relatief hogere helderheid halen, al is nog niet duidelijk of deze fabrikant dat weer bereikt door alleen een heatsink toe te passen, of dat bij deze televisie ook gebruik wordt gemaakt van het nieuwe paneeltype van LG Display.