EvLeaks toont meer renders en video van OPPO Find X3 Pro met microscoopcamera

Smartphone-insider Evan Blass heeft meer uitgelekt marketingmateriaal van de OPPO Find X3 Pro-smartphone online gezet. Het gaat om renders die onder andere het camerasysteem tonen en een video die het ontwerp uitlicht.

Op een van de renders die EvLeaks op Voice heeft gezet, is een exploded view van alle camera's aan de achterkant te zien. Daarin zijn twee camera's met een relatief grote sensor waar te nemen en twee camera's met een kleine sensor.

Een van die camera's is een exemplaar dat OPPO in zijn marketing aanduidt als een microscoopcamera en die zou '25x zoom' hebben. Wat de exacte vergrotingsfactor is van de close-upcamera, is nog niet bekend. De camera is voorzien van een ringledflitser om de lens heen.

Volgens geruchten zijn de grote sensors exemplaren van Sony met een 50-megapixelresolutie. Het zou gaan om sensors die nog niet zijn aangekondigd. De telefoon zou verder een 6,7"-scherm krijgen met een 1440p-resolutie en een refreshrate van 120Hz.

OPPO gaat de Find X3 Pro op 11 maart officieel aankondigen. Ook komen er een Find X3 Neo en Find X3 Lite, maar dat gaat om rebrands van OPPO-toestellen die al bestaan onder een andere naam. De Find X3 Pro is het nieuwe vlaggenschip met een Snapdragon 888-soc. De voorganger, de Find X2 Pro, kwam vorig jaar in maart uit voor 1199 euro.