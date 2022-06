Officiële afbeeldingen van OPPO Find X3 Neo 5G verschijnen online

Verschillende bronnen hebben officiële renders van de OPPO Find X3 Neo 5G online gezet. Volgens EvLeaks is het toestel een rebrand van de Reno5 Pro+ 5G, die eerder in China werd uitgebracht. De Find X3 Neo is een van de drie X3-toestellen die worden verwacht.

Het Nederlandse NieuweMobiel toont alle persafbeeldingen van de OPPO Find X3 Neo 5G. Daarop is het toestel vanuit alle hoeken te zien. Telecomjournalist Evan Blass toont op zijn Twitter-account @evleaks ook renders, in een hogere resolutie. Hij zegt dat het toestel gelijk is aan de OPPO Reno5 Pro+ 5G, die al in China is uitgebracht.

Als de OPPO Find X3 Neo 5G inderdaad dezelfde specificaties krijgt als de variant uit de Reno5-serie, dan gaat het om een toestel met een oledscherm van 6,55 inch met een refreshrate tot 90Hz en een resolutie van 2400x1080 pixels. In de telefoon zit een Qualcomm Snapdragon 865-soc, 8GB of 12GB Lpddr4x-geheugen en 128GB of 256GB aan UFS 3.1-flashopslag.

Voor de primaire camera gebruikt OPPO een in samenwerking met Sony ontwikkelde IMX766-sensor met een 50-megapixelresolutie. Verder heeft de Reno5 Pro+ een ultragroothoekcamera met een 16-megapixelsensor, telecamera met 13-megapixelsensor en een macrocamera met 2-megapixelsensor.

De OPPO Find X3 Neo 5G is het middelste model in de X3-serie. De Find X3 Pro wordt het topmodel, dat toestel krijgt een microscoopcamera. De Find X3 Lite wordt het goedkoopste model en dat is volgens EvLeaks een rebrand van de OPPO Reno5 5G. Volgens geruchten worden de telefoons in maart aangekondigd en zijn ze vanaf april te koop.