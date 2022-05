EvLeaks toont renders van OPPO Find X3 Pro met 'microscoopcamera'

EvLeaks heeft officiële renders online gezet van de OPPO Find X3 Pro. Het nieuwe topmodel van OPPO heeft een opvallende camerabult aan de achterkant en daarin zou ook een 'microscoopcamera' zitten. Het toestel krijgt Qualcomms Snapdragon 888-soc.

Op de camerabult zijn vier camera's te zien, waaronder één camera met daar omheen een ring, wat vermoedelijk de ledverlichting van de 'microscoopcamera' is. In eerdere geruchten werd daar al over gesproken. De renders zijn online gezet op Voice door smartphone-insider Evan Blass, bekend als EvLeaks.

Het toestel zou een 6,7"-scherm met een 1440p-resolutie hebben, met een refreshrate van 120Hz. In marketingmateriaal zou OPPO de microscoopcamera aanduiden als '25x zoom', waarmee de fabrikant waarschijnlijk doelt op het uitvergroten van kleine voorwerpen. Wat de exacte vergroting is die de camera biedt, is nog niet duidelijk.

Verder zou de OPPO Find X3 Pro twee 50-megapixelsensors van Sony bevatten die nog niet zijn aangekondigd. Het toestel komt volgens EvLeaks eind maart of begin april uit. Het gaat om de opvolger van de OPPO Find X2 Pro, een toestel dat vorig jaar in maart uitkwam voor 1199 euro.