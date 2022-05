YouTube verwijdert video van kanaal Donald Trump en schakelt comments uit

YouTube heeft een recente video op het kanaal van Donald Trump verwijderd vanwege een overtreding van het beleid van het videoplatform. De president kan nu een week lang geen nieuwe video's plaatsen. Ook heeft YouTube het plaatsen van comments uitgeschakeld.

Het besluit om nieuw geplaatste content op het kanaal van Donald Trump te verwijderen volgt na een review van de video en is mede genomen vanwege angst voor potentieel geweld, meldt YouTube. Welk deel van de voorwaarden de video heeft geschonden, maakt het bedrijf niet bekend. Het kanaal heeft 2,77 miljoen abonnees.

Het kanaal heeft met de ingreep zijn eerste strike te pakken en kan daarom minimaal zeven dagen geen nieuwe video's plaatsen. Bij een tweede strike geldt dit voor twee weken en een derde maakt dat het account definitief geblokkeerd wordt. Bovendien heeft YouTube het plaatsen van comments op Trumps kanaal tot nader order onmogelijk gemaakt, vanwege angst voor geweld. YouTube meldt dit ook bij andere kanalen te doen als er bezwaren met betrekking tot veiligheid zijn.

Het besluit volgt op een tumultueuze week voor sociale media met betrekking tot president Trump en zijn aanhangers, in navolging van de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Sociale netwerken en techbedrijven vrezen voor oproepen tot verder geweld via de platforms. Op Twitter is Trump permanent verbannen en zijn Facebook-account is voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Sociaal medium Parler is helemaal offline omdat techbedrijven de banden met dit platform verbraken.