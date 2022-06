'Facebook wil externe commissie opzetten voor vraagstukken rondom verkiezingen'

Facebook werkt mogelijk aan een externe commissie die het bedrijf kan adviseren over hoe het met verkiezingen om moet gaan. Bronnen van The New York Times zeggen dat het bedrijf experts en academici heeft benaderd voor zo'n commissie, die lijkt op de Oversight Board.

Facebook zou volgens The New York Times academici en experts op het gebied van beleidsmaking hebben benaderd voor het vormen van zo'n commissie. Het sociale netwerk zou van plan zijn die in de herfst officieel aan te kondigen. De commissie heeft zo genoeg tijd om paraat te staan voor de tussentijdse verkiezingen in Amerika, die in november 2022 worden gehouden. Wel zeggen de bronnen van de krant dat het plan nog niet definitief is en dat de mogelijkheid bestaat dat het plan niet doorgaat. De bronnen spreken over globale verkiezingen, en dus niet alleen over Amerikaanse.

De commissie moet zich gaan uitspreken over zaken die spelen rondom verkiezingen. Facebook heeft in het verleden veel problemen gehad met het opzetten van beleid daar omheen, bijvoorbeeld als het gaat om het toestaan van politieke advertenties of het omhoog of omlaag plaatsen van berichten met bepaalde politieke stromingen. Volgens de bronnen van The New York Times zou ceo Mark Zuckerberg niet de enige willen zijn die beslissingen maakt rondom politieke content op het platform. Door dergelijke beslissingen door een externe groep te laten beoordelen zou Facebook als onpartijdig worden gezien, is de hoop van het bedrijf. De bronnen van de krant noemen politieke advertenties en nepnieuws als onderwerpen waarover de commissie uitspraken gaat doen.

De nieuwe commissie lijkt op de Oversight Board die Facebook in 2018 aanstelde. Dat is een commissie die bestaat uit buitenstaanders en die niet verbonden is met Facebook. De experts in de Oversight Board maken beslissingen over bepaalde zaken waar Facebook zelf geen uitspraak over wil doen, zoals de mate waarin naaktbeelden op het platform mogen verschijnen. De toezichtraad sprak zich in mei uit over de blokkade van het Facebook-account van Donald Trump. Dat was een van de prominentste uitspraken van de raad.

De Oversight Board krijgt lof maar ook veel kritiek. De raad is namelijk op papier onafhankelijk van Facebook, maar de deelnemende experts worden wel door het bedrijf betaald. Hoe dat zit met de verkiezingsraad is niet duidelijk. Ook is niet bekend welke experts ervoor benaderd zijn.