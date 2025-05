Meta beslist in komende weken of Trump weer op Facebook mag

Socialemediabedrijf Meta beslist de komende weken of de Amerikaanse oud-president Donald Trump weer op Facebook mag. Hij is sinds twee jaar niet meer op het platform te vinden. Het is de eerste keer dat Meta een dergelijke beslissing zal nemen.

Trump op Facebook

Meta had in eerste instantie Trumps account zonder einddatum gesloten, maar op advies van het eigen Oversight Board is de termijn verkort naar twee jaar. Die termijn eindigde dit weekend en Meta zegt tegen The Washington Post dat het in de komende weken een beslissing zal nemen. Twitter besliste na een poll van de nieuwe eigenaar Elon Musk dat Trump weer op Twitter mocht. Hij heeft zijn account niet weer in gebruik genomen en gebruikt zijn platform Truth Social.

De beslissing ligt gevoelig, omdat Trump zich kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024. Daardoor zou Meta bij een voortdurende blokkade een presidentskandidaat toegang tot zijn platform ontzeggen. Meta sloot het account van Trump na zijn oproep tot een opstand om de democratische overdracht van macht te blokkeren op 6 januari 2021. Bovendien gebruikt hij op Truth Social zijn account nog steeds om mensen aan te vallen die bij de verkiezingen in 2020 bijvoorbeeld stemmen hebben geteld. Dergelijke posts zouden mogelijk op Facebook het breken van de regels betekenen.

De beslissing van Meta heeft mogelijk gevolgen voor het beleid rond politici in andere landen en toekomstige politici. Bovendien kunnen ook andere techbedrijven kijken naar Meta. Zo heeft YouTube het account van Trump ook gesloten enkele jaren geleden.