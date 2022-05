Amerikaanse president Trump is permanent verbannen van Twitter

Twitter heeft de ban op de account van de Amerikaanse president Trump, @realDonaldTrump, permanent gemaakt. Pogingen van de president om die ban te omzeilen, resulteren in door Twitter verwijderde tweets en verdere bans, zoals op @TeamTrump, de campagne-account.

De president begon ook de officiële door Twitter gereserveerde @ POTUS -account te gebruiken, iets wat hij normaal nooit deed. In die posts viel hij Twitter aan en sprak hij van het idee om een eigen platform op te zetten. De tweets daar zijn door Twitter verwijderd. Daarnaast mengde de digital director van Trumps verkiezingscampagne zich in de strijd: hij veranderde zijn profielfoto en naam in die van Donald Trump en stuurde per sms zijn inloggegevens naar de president. Zijn account is nu ook geschorst.

Twitter laat weten dat het de tweets van de president 'grondig heeft nagekeken' en daaropvolgend de permaban heeft ingezet wegens 'het risico op verdere aanzetting tot geweld'. Aanleiding voor de aangescherpte handhaving op de account van de president is de bestorming van het Capitool door pro-Trump-demonstranten, op 6 januari. Om welke tweets het gaat en wat daarbij de precieze motivaties waren, zet Twitter uiteen in een blogpost.

Echter, het lijkt niet alleen een navolging van het beleid te zijn; 300 Twittermedewerkers ondertekenden in de uren voordat de knoop doorgehakt werd een petitie om Donald Trump permanent van het platform te verwijderen.

Aan Facebooks kant was er al actie ondernomen: de Facebook- en Instagram-accounts van Trump worden voor onbepaalde tijd geblokkeerd, meldt Facebook-topman Mark Zuckerberg. Trump kan in ieder geval ongeveer de komende twee weken, tot na zijn machtsoverdracht aan Biden, geen gebruik maken van zijn accounts. De nieuwe vakbond van Alphabet roept ook op tot een ban van Trump van YouTube.