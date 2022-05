Facebook blijft accounts van Donald Trump voor onbepaalde tijd blokkeren

Facebook verlengt de blokkade van de accounts van Donald Trump voor onbepaalde tijd en met minimaal twee weken. Volgens ceo Mark Zuckerberg is dat nodig om de periode tot aan de inauguratie van Joe Biden rustig te laten verlopen.

Het gaat om een voortzetting van het beleid van Facebook van eerder op donderdag. Toen besloot het sociale netwerk de accounts van Trump op Facebook en Instagram te blokkeren voor 24 uur. De aanleiding waren twee opruiende berichten die Trump plaatste als reactie op de bestorming van het Capitool. Facebook-ceo Mark Zuckerberg schrijft nu in een post dat de blokkade nog minimaal dertien dagen van kracht blijft. Dat is tot aan de inauguratie van de nieuwe president Joe Biden.

"Na het certificeren van de verkiezingsresultaten door het Congres moet de prioriteit van het land zijn om te zorgen dat de komende dertien dagen en de dagen na de inauguratie vreedzaam verlopen", schrijft Zuckerberg. "We geloven dat de risico's om de president ons platform te laten blijven gebruiken in deze periode te groot zijn." De blokkade is voor onbepaalde tijd, maar minimaal voor de komende twee weken, schrijft Zuckerberg.

Het is niet bekend of ook Twitter het account van Trump langer blokkeert. Dat sociale netwerk stelde een blokkade in van twaalf uur, die om 01.00 uur Nederlandse tijd in ging. De voorwaarde om het account terug te krijgen was dat Trump drie tweets zou verwijderen. Op moment van schrijven staan er bij die drie tweets nog meldingen dat Twitter ze zelf verborgen heeft. Het is niet duidelijk of ze door Trump of zijn team zijn verwijderd.