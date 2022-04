Ethisch hacker wordt niet vervolgd na hack op Twitter-account van Donald Trump

Ethisch hacker Victor Gevers wordt niet vervolgd voor het hacken van het Twitter-account van Donald Trump. Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat Gevers het account wel binnendrong, maar daarbij geen strafbare feiten pleegde.

Het OM concludeert daarmee dat Gevers niet hoeft te worden vervolgd, schrijft de Volkskrant. Gevers werd vorige maand nog verhoord door het Team High Tech Crime van de politie, nadat hij in oktober stelde het Twitter-account van de Amerikaanse president Trump te zijn binnengedrongen. Dat deed Gevers door het wachtwoord simpelweg te raden. Het account was alleen beveiligd met het wachtwoord maga2020! en had geen tweestapsverificatie.

Gevers wilde tot nu toe behalve een aantal screenshots geen bewijs leveren voor de 'hack', omdat dat mogelijk strafbaar zou zijn. Het Openbaar Ministerie concludeert nu dat Gevers inderdaad niet strafbaar handelde en zich aan 'bijzondere omstandigheden hield'. De hacker nam contact op met verschillende partijen die verantwoordelijk waren voor de beveiliging van het account, zoals de geheime dienst, het Witte Huis en Twitter zelf. Ook gaf hij tips over het beter beveiligen van het account.

Daarmee hield Gevers zich aan de regels rondom coordinated vulnerability disclosure", stelt het OM nu het onderzoek is afgerond. "Het OM gaat ervan uit dat de hacker ook echt is binnengedrongen in het Twitter-account van Trump, maar daarbij heeft voldaan aan de criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld om vrijuit te gaan", zegt het OM tegen de Volkskrant.