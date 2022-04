Qualcomm kondigt Snapdragon 678 aan voor midrangesmartphones

Qualcomm heeft een nieuwe soc voor midrangesmartphones aangekondigd. Het gaat om de Snapdragon 678, een lichte upgrade ten opzichte van de twee jaar oude Snapdragon 675. De nieuwe Snapdragon is vooral iets sneller dan zijn voorganger.

De Snapdragon 678 biedt volgens Qualcomm twee prestatieverbeteringen ten opzichte van de Snapdragon 675. De soc bevat nog altijd de Kryo 460-cpu, maar de kloksnelheid van de twee snelle Cortex A76-kernen is verhoogd van 2,0 naar 2,2GHz.

Verder zou dezelfde Adreno 612-gpu in de Snapdragon 678 beter presteren, maar de chipontwerper maakt niet duidelijk in welke mate of op welk vlak dat het geval is. Net als de Snapdragon 675 is de nieuwe 678 gemaakt op 11nm en er is nog altijd geen 5G-ondersteuning aanwezig.

Met de Snapdragon 678 richt Qualcomm zich op midrangesmartphones. Het zal nog moeten blijken welke nieuwe smartphones gebruik gaan maken van de nieuwe soc. De voorganger, de Snapdragon 675, zit onder meer in de Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Moto Z4 en de Samsung Galaxy M40.