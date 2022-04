Treyarch werkt aan fix voor haperingen in CoD: Black Ops Cold War op PS5

Treyarch erkent dat er tijdens het spelen van Call of Duty: Black Ops Cold War op de PlayStation 5 sprake kan zijn van gestotter en haperingen, nadat de huidige Season One-patch is doorgevoerd. De ontwikkelaar zegt aan een oplossing te werken.

Op Twitter omschrijft Treyarch het probleem als occasional hitching. Het bedrijf zegt dat een oplossing gepland staat die zo snel mogelijk moet verschijnen. Wanneer die oplossing precies uit zal komen, is nog niet bekend. Op Reddit werd het probleem al gemeld door een speler; hij stelt dat er sprake is van gestotter en dus een kortstondig inzakkende framerate, dat zich elke paar seconden schier willekeurig voordoet tijdens het spelen. Volgens een andere speler maakt dit nieuwe probleem de game min of meer onspeelbaar.

Er zijn nog meerdere andere problemen waar PS5-spelers van Call of Duty: Black Ops Cold War over klagen, zoals lag en willekeurige crashes. Daarnaast zijn er ook spelers die niet bij de Season One-content kunnen. Dit is volgens Treyarch beperkt tot de pc, waar de zogeheten 'Zed 398 Swift Clover'-foutmelding kan optreden als spelers proberen om de content van het eerste seizoen te spelen. Treyarch zegt dat het dit issue samen met Beenox onderzoekt en dat het voorlopig crossplay heeft uitgeschakeld op de pc. Eerder was er ook al een probleem voor Xbox-spelers.

Het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War arriveert woensdag en introduceert onder meer nieuwe wapens, operators, uitdagingen en toevoegingen voor het zombiegedeelte van de shooter. Daarnaast komen er acht nieuwe multiplayerspeelvelden bij. Ook komt de Gunfight-modus beschikbaar in Black Ops Cold War, waarin twee spelers het tegen twee anderen moeten opnemen. Verder komt er een nieuw speelveld bij voor battle-royalemodus Warzone, een eiland met veel korteafstandsgevechten voor maximaal veertig spelers.