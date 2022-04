Age of Empires II: Definitive Edition krijgt op 26 januari Lords of the West-dlc

Age of Empires II: Definitive Edition krijgt op 26 januari zijn eerste officiële uitbreiding, genaamd Lords of the West. De dlc biedt onder meer nieuwe campagnes en twee geheel nieuwe beschavingen.

De ontwikkelaars schrijven op de officiële Age of Empires-website dat de twee nieuwe beschavingen de Bourgondiërs en de Sicilianen zijn. Beide nieuwe beschavingen hebben hun eigen unieke technologieën en eenheden. Ook komen er via Steam en de Microsoft Store zestien nieuwe achievements beschikbaar.

Daarnaast voegt de Lords of the West-dlc drie nieuwe campagnes toe aan de basisgame, die volledig van ingesproken teksten zijn voorzien. De gevechten zullen plaatsvinden in West-Europa en het Middellandse Zeegebied. Een van de drie campagnes draait om de Britse koning Edward Longshanks en zal zich afspelen in Engeland, Wales en Schotland. De andere campagnes draaien om de Sicilianen en de Bourgondiërs.

Lords of the West komt op 26 januari beschikbaar in de Windows Store en op Steam, al is de dlc al vooruit te bestellen voor 10 euro. Age of Empires II: Definitive Edition kwam op 14 november 2019 uit en is een opgepoetste versie van Age of Empires II, aangevuld met vier nieuwe facties, drie nieuwe campagnes, ondersteuning voor een 4k-weergave, alle uitbreidingen en andere aanvullingen en verbeteringen. Deze basisgame is ook onderdeel van de Xbox Game Pass voor de pc. De nieuwe dlc zal niet gratis zijn voor abonnees van de Xbox Game Pass, maar voor hen is Lords of the West wel een euro goedkoper.

Links een impressie van de Bourgondiërs en daarnaast Sicilië.