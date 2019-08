Age of Empires 2: Definitive Edition verschijnt op 14 november in de Microsoft Store en op Steam met ondersteuning voor crossplay. Inmiddels is de Definitive Edition van de eerste Age of Empires-titel ook verschenen.

Microsoft is in aanloop naar de releasedatum van 14 november gestart met het aannemen van preorders voor Age of Empires 2: Definitive Edition op Steam en de Microsoft Store. Het spel wordt ook onderdeel van Xbox Game Pass voor de pc. Het spel ondersteunt crossplay tussen Steam en Microsoft Store-gebruikers. Age of Empires 2: Definitive Edition is een opgepoetste versie van Age of Empires 2 aangevuld met vier nieuwe facties, drie nieuwe campagnes, 4k-weergave, alle uitbreidingen en andere aanvullingen en verbeteringen.

Microsoft introduceerde al een Definitive Edition van de eerste game in de Age of Empires-reeks. Die is maandag op Steam en in de Microsoft Store verschenen en ook beschikbaar via Xbox Game Pass voor de pc. Ook de netwerkfunctionaliteit van deze game ondersteunt crossplay.