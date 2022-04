Age of Empires II: DE krijgt Dynasties of India-uitbreiding

Age of Empires II: Definitive Edition krijgt een nieuwe uitbreiding in de vorm van Dynasties of India. Spelers krijgen de mogelijkheid om met drie verschillende Indiase beschavingen te spelen en er zijn nieuwe campagnes.

Dynasties of India voegt de beschavingen van de Bengalen, Dravidianen en de Gurjara's toe aan Age of Empires II: Definitive Edition. Daarnaast krijgt het spel met de uitbreiding de drie nieuwe campagnes Babur, Rajendra en Devapala. Spelers kunnen met negen nieuwe eenheden spelen, waaronder verschillende olifanten, een Urumi-zwaardvechter en een eenheid die met scherpe Chakram-ringen kan gooien.

Het gaat om de derde uitbreiding van Age of Empires II: Definitive Edition, dat in 2019 verscheen en door Forgotten Empires gemaakt wordt. Eerder verschenen Lords of the West, met Bourgondiërs en de Sicilianen, en Dawn of the Dukes, dat zich afspeelt in Oost-Europa. De uitbreiding met India is vanaf 28 april beschikbaar via de Microsoft Store en Steam, en kost dan 10 euro.