Betaalde podcastdienst Podimo start in Nederland

Podcastplatform Podimo biedt vanaf vrijdag in Nederland abonnementen aan voor 5 euro per maand. Gebruikers kunnen voor dat bedrag naar duizenden podcasts en audioboeken luisteren, waaronder die van de Nederlandse uitgever Dag en Nacht Media.

De app van Podimo is vanaf vrijdag in het Nederlands te gebruiken en Nederlandse gebruikers kunnen een abonnement voor 5 euro per maand nemen op de podcastdienst. Bij de livegang zijn 25 nieuwe podcasts van Dag en Nacht Media beschikbaar en de belofte is dat er wekelijks nieuwe Nederlandstalige programma's toegevoegd worden.

Het Deense Podimo maakte eind maart bekend de Nederlandse podcastuitgever Dag en Nacht Media overgenomen te hebben en in april in Nederland diensten te willen aanbieden. Dat bedrijf is in 2015 opgericht en biedt onder andere de podcasts Man Man Man, Mr. Big, De Willem Podcast, Jong Beleggen, Alle Geschiedenis Ooit, Echt Gebeurd, De Rode Lantaarn, Moordcast, POM en De Universiteit van Nederland aan. Een deel van dat aanbod is nog gratis te beluisteren, maar een deel is alleen nog voor Podimo-abonnees beschikbaar.

Een woordvoerder van Podimo meldt aan ANP dat een betaalde dienst goed zou zijn voor de kwaliteit van podcasts: "Doordat zij nu een verdienmodel hebben dat continuïteit garandeert, kunnen zij meer tijd besteden aan hun podcast, waardoor de kwaliteit zal toenemen. Daarnaast zijn zij niet meer afhankelijk van adverteerders, wat hun onafhankelijkheid ten goede komt."

Podimo had het bij de aankondiging over een release in Nederland, maar volgens ANP wordt de dienst ook in België beschikbaar. Tweakers heeft dit nog niet kunnen bevestigen.