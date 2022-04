Microsoft kijkt naar CoD: Cold War-error die deel game onspeelbaar maakt op Xbox

Microsoft laat weten dat het op de hoogte is van een error waar spelers op de Xbox One en Xbox Series X mee te maken kunnen krijgen tijdens het spelen van Call of Duty Black Ops: Cold War. De fout maakt het onmogelijk om bepaalde delen van de game te kunnen spelen.

Volgens Microsoft kunnen 'sommige gebruikers' op de Xbox One en Series X te maken krijgen met een zogeheten 'Blackout Trial'-error na het doorvoeren van de meest recente update voor de game. Microsoft kijkt naar het probleem en belooft later met meer informatie naar buiten te komen.

Meerdere gebruikers maken melding van het feit dat ze een pop-up in beeld krijgen waarop het volgende staat: Blackout trial has ended. Daarbij staat de toelichting dat ze de volledige game moeten aanschaffen om toegang te krijgen tot Blackout, Multiplayer en de Zombie-modus. In het scherm is de optie aanwezig om de volledige versie van de game aan te schaffen, maar het gaat om spelers die Call of Duty Black Ops: Cold War al hebben aangeschaft. Spelers kunnen niet voorbij dit scherm komen.

Blackout is overigens de naam van de battle royalemodus van Black Ops 4 uit 2018. Het lijkt er dan ook op dat deze foutmelding iets te maken heeft met code uit die game die kennelijk ook zijn weg heeft gevonden naar de huidige game, Call of Duty Black Ops: Cold War.

Call of Duty-nieuwssite Charlie Intel schrijft dat er voorlopig wel een workaround voor dit probleem is. Spelers die last hebben van dit issue, wordt aangeraden naar Manage Game & Add-Ons te gaan en vervolgens Black Ops Cold War te selecteren. Daar dient te worden gecontroleerd of alle items voor de game staan aangevinkt en zijn geïnstalleerd. Daarna moet de game opnieuw worden opgestart.