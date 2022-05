Blizzard geeft Battle.net nieuw uiterlijk

Blizzard komt met een update aan voor Battle.net. De game-launcher krijg een nieuw uiterlijk. De nieuwe versie wordt momenteel uitgerold voor gebruikers in Noord-Amerika. De verwachting is dat de rest van de wereld snel volgt.

Op zijn website kondigt Blizzard het nieuwe ontwerp aan. Daar staat ook wat gebruikers aan nieuwe functionaliteiten kunnen verwachten van deze update. Het is de grootste verandering voor Battle.net in de afgelopen acht jaar.

Naast het nieuwe uiterlijk noemt Blizzard een aantal nieuwe functies, waaronder een andere navigatie en meer ruimte voor informatie en nieuws over een game. Opvallend is dat in de eerste screenshots het social- en nieuwstabblad zijn weggevallen.

Tot slot meldt Blizzard dat er is gekeken naar toegankelijkheidsopties voor Battle.net. Volgens de uitgever kunnen gebruikers nu ook door Battle.net navigeren met enkel een toetsenbord. Daarnaast is er gekeken naar het contrast tussen verschillende elementen, zodat de inhoud beter zichtbaar is voor gebruikers met een visuele beperking. Voor deze groep is ook screen reader-ondersteuning toegevoegd.