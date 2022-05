Microsoft komt met patch voor bug die NTFS-schijven onleesbaar maakt

Een bug in Windows 10 zorgt ervoor dat een NTFS-schijf beschadigd wordt met een eenvoudig commando, dat ook kan worden uitgevoerd op een account zonder adminrechten. Microsoft zegt aan een oplossing te werken.

De bug kan geactiveerd worden door een .url-snelkoppeling, maar ook bij het openen van een zip-bestand. Daarbij is het mogelijk dat een computer al vastloopt als de gebruiker de map opent waar het zip-bestand in is uitgepakt, zonder dat daarbij verder een gebruikersinteractie nodig is. Nadat het commando is uitgevoerd toont Windows een foutmelding dat een bestand of map onleesbaar is. De schijf is vervolgens niet meer toegankelijk.

Wanneer een schijf onleesbaar wordt gemaakt door de bug moet de computer opnieuw worden opgestart. Vervolgens kan via chkdsk de schijf geanalyseerd worden en in de meeste gevallen worden hersteld.

Een security-onderzoeker waarschuwde eerder in januari al voor de bug op Twitter. Tegenover The Verge heeft Microsoft laten weten dat er aan een fix wordt gewerkt, en dat die in een volgende release wordt uitgebracht. Volgens de onderzoeker bevat Windows 10 vanaf versie 1803 de bug. Ook zouden Windows 8 en 8.1 kwetsbaar zijn.