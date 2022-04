Microsoft zegt fix te hebben voor wachtwoordprobleem Windows 10 versie 2004

Microsoft zegt dat het een oplossing heeft voor de problemen met wachtwoorden die niet opgeslagen willen worden in browsers en andere applicaties op Windows 10 versie 2004. De fix moet in een aankomende patch geïntroduceerd worden, maar wanneer is niet bekend.

Het probleem doet zich volgens ghacks.net voor bij browsers als Edge en Chrome, maar ook OneDrive en Outlook willen in sommige gevallen niet onthouden dat ze ergens ingelogd zijn. Het probleem lijkt onder andere te liggen bij de taak 'HP Customer participation utility task', aldus Microsoft op een support-pagina. Daar beschrijft het ook een workaround die behelst dat men een of meerdere achtergrondtaken stopzet.

Het euvel begon zich waarschijnlijk in mei voor te doen, ten tijde van de release van de May 2020 Update. Erkenning van het probleem volgde in november met de supportpagina en Microsoft maakte op 18 december bekend dat het een oplossing heeft voor het probleem. Wanneer die komt is dus nog niet bekend, maar de gebruikers in 'het nieuwste Windows 10 Insider-kanaal' hebben hem al, stelt Eric Lawrence, Principal Program Manager van het webplatform van Microsoft. Hij stelt ook dat een relatief klein aantal gebruikers de bug heeft.