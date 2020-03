Windows 10-gebruikers hebben last van internetverbindingsproblemen door bug

Veel Windows-gebruikers hebben last van een bug waarbij sommige applicaties niet goed met internet verbinden. Het gaat om apparaten die met een handmatige of automatisch geconfigureerde proxy met een vpn verbinden.

Het probleem zit in Windows 10 vanaf versie 1909, en in Windows Server vanaf dezelfde versie. De bug zou sinds eind februari in Windows zitten, sinds update KB4535996 werd uitgebracht. Microsoft schrijft dat het probleem ontstaat bij applicaties die de netwerk-api's WinHTTP en WinInet in Windows gebruiken. Daardoor zouden die programma's in sommige gevallen geen internetverbinding meer kunnen maken, of de verbinding zou slecht kunnen zijn.

Onder andere Outlook, Office-programma's, en Teams zouden niet goed meer werken door de nieuwe bug. Microsoft zegt dat het werkt aan een oplossing, maar dat het waarschijnlijk nog tot begin april duurt voor die er definitief is. Het zou dan gaan om een update buiten het standaard release-schema. In de tussentijd kunnen gebruikers proberen hun apparaat opnieuw op te starten.