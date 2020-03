OnePlus werkt aan always-on-display voor smartphones

OnePlus werkt aan een always-on-displayfeature voor zijn bestaande en nieuwe telefoons. Het bedrijf schrijft op Twitter dat het die functie gaat oppakken, al zijn details over wanneer dat moet gebeuren nog niet bekend.

OnePlus schrijft in een tweet dat always-on-displays 'op de roadmap van het bedrijf staan'. Het bedrijf reageert met de tweet op het IDEA-programma. Daarbij kunnen gebruikers aangeven welke features ze in de telefoons van de fabrikant willen zien. Die gaven massaal aan dat een always-on-display hun voorkeur had. Het voorstel kreeg meer dan 999 likes op het forum. Op welke termijn de functie moet verschijnen is niet bekend. In een vraaggesprek op het forum suggereert het bedrijf dat de functie via een software-update beschikbaar moet komen en dus niet alleen in nieuwe telefoons komt te zitten. Wel waarschuwt het bedrijf dat het de functie per telefoon moet testen en dat het daarom langer kan duren de feature er definitief is.

OnePlus schrijft ook dat accuduur de grootste uitdaging is om een always-on-display te hebben. Inmiddels zou het bedrijf interne tests hebben uitgevoerd om het effect van aod op de batterijduur te meten. Daarbij zou blijven dat de functie normaal gesproken 350 tot 500mAh per dag zou verbruiken. Het bedrijf werkt nu aan de optie om aod op een scherm met een hoge verversingssnelheid minder dan 150mAh te laten verbruiken.