Microsoft dicht lek in IE dat al misbruikt wordt mogelijk pas op 11 februari

Er is een kwetsbaarheid in Internet Explorer ontdekt waarmee criminelen onder omstandigheden op afstand code kunnen uitvoeren. Microsoft werkt aan een patch maar het zou nog weken kunnen duren voordat deze verschijnt. Het lek wordt al in de praktijk misbruikt.

Het veiligheidsprobleem zit in de manier waarop de scriptingengine van Internet Explorer met objecten in het geheugen omgaat: dit is te misbruiken om geheugencorruptie te veroorzaken en code op getroffen systemen uit te voeren met dezelfde rechten als een gebruiker. Aanvallers kunnen dit onder andere doen door gebruikers naar een speciaal vervaardigde website te lokken. Details over de bug, met aanduiding CVE-2020-0674, zijn nog niet bekendgemaakt.

Microsoft meldt bekend te zijn met een 'beperkt aantal gerichte aanvallen'. Het bedrijf publiceert stappen op zijn site om het risico op misbruik in te dammen. Microsoft werkt ook aan een patch, maar verwijst wat de release betreft naar zijn standaardbeleid om beveiligingsupdates op de tweede dinsdag van de maand uit te brengen. Dat zou betekenen dat de fix pas op 11 februari verschijnt. Het lek zit in Internet Explorer 9, 10 en 11 in verschillende Windows-versies, waaronder Windows 7, 8.1 en 10. Het Amerikaanse Homeland Security zag in de bekendmaking van het lek aanleiding om een waarschuwing te publiceren. Het US-CERT adviseert gebruikers om van Microsoft Edge of een alternatieve browser gebruik te maken.