Gerucht: Intel brengt dit jaar NUC 11 Extreme- en Performance-barebones uit

Intel zou dit jaar twee mini-barebones in een NUC 11-lijn willen uitbrengen. De Panther Canyon NUC 11 Performance krijgt naar verluid Tiger Lake-U-processors met Intel Xe-graphics. De Phantom Canyon NUC 11 Extreme is meer op gamers gericht.

De Phantom Canyon NUC 11 Extreme is de opvolger van de Skull Canyon- en Hades Canyon-NUC's die eveneens op gamers gericht waren. De Phantom Canyon krijgt geen Core H-processors met tdp van 45W, maar moet het met U-chips op 28W doen, aldus FanlessTech, dat vaak informatie over komende NUC"s correct publiceert. Intel zou de NUC 11 Extreme later dit jaar leveren met Core i5- en Core i7-processors en een losse, nog onbekende gpu met 6GB of 8GB ram. Het systeem krijgt aan de voor- en achterkant Thunderbolt 3-poorten, bevat een 2,5Gbit/s-ethernetpoort en ondersteunt 802.11ax-wifi.

De NUC 11 Performance, met codenaam Panther Canyon, zou Core i3's, i5's en i7s van de Tiger Lake U-generatie bevatten. Dit zijn op 10nm+ geproduceerde processors en de tdp van de chips zou 28W bedragen. De gpu van het systeem is de Xe van Intel zelf, volgens FanlessTech. Ook deze NUC krijgt aan de voor- en achterkant Thunderbolt 3-poorten en ook bij dit systeem is een 2,5Gbit/s-ethernetpoort en ondersteuning voor 802.11ax-wifi aawezig. De Panther Canyon NUC zou in de tweede helft van dit jaar verschijnen.