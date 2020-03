Benchmark toont prestaties van Intel Tiger Lake-U-laptopprocessor

Er is een onbekende Intel Tiger Lake U-cpu opgedoken in de database van SiSoftware. De chip zou over vier cores met hyperthreading beschikken en aanzienlijk beter presteren dan de huidige Ice Lake-laptopprocessors van Intel.

Twitter-gebruiker Tum-Apisak vond in de database van SiSoftware een onbekende Tiger Lake-cpu uit de U-serie. Tiger Lake wordt de opvolger van de huidige Ice Lake-laptopprocessors. De onbekende chip heeft vier cores met hyperthreading en 12MB aan L3-cache. De chip heeft een kloksnelheid van 2,69GHz, met een turbofrequentie van 4,3GHz. Voorgaande processors in de U-serie hadden doorgaans een tdp van 15W. Vermoedelijk zal dit bij deze cpu hetzelfde zijn. De Tiger Lake-chips zullen daarnaast gebruikmaken van een 10nm-procedé en beschikken over een geïntegreerde Intel Xe-gpu.

De onbekende Tiger Lake-U-cpu haalt in de multimedia-benchmark van SiSoft een score van 401,96 Mpix/s, terwijl de Core i5 9400H 352,13 Mpix/s scoort. Dat komt neer op een snelheidstoename van 14,2 procent. De Core i5 9400H bevat over vier cores met hyperthreading, maar heeft lagere kloksnelheden en beschikt over minder L3-cache. Ook heeft de Coffee Lake-cpu een tdp van 45W.

De Intel Core i7 1065G7, die vermoedelijk wordt opgevolgd door deze Tiger Lake-cpu, haalt een score van 278,10 Mpix/s. De Tiger Lake-U-chip scoort dus ongeveer 44,6 procent hoger. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste laptops met Tiger Lake-processors op de markt zullen verschijnen. Volgens de planning van Intel moeten de chips nog dit jaar uitkomen.