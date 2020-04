Tiger Lake-processor met Intel Xe-gpu verschijnt in 3DMark-database - update

Er is een Intel Core i7-1185G7 verschenen in de database van 3DMark. De cpu beschikt over vier cores met hyperthreading en een kloksnelheid van 3GHz. Ook toont de listing de prestaties van de geïntegreerde Intel Xe-gpu in de Time Spy-benchmark.

De benchmarkresultaten zijn gevonden door Twitter-gebruikers Tum_Apisak en _rogame. Het gaat om een Core i7-1185G7 met vier cores en hyperthreading. De kloksnelheid van de cpu bedraagt 3GHz. De tdp van de processor is nog niet bekend. Het procedé waarvan de cpu gebruikmaakt wordt daarnaast niet vermeld in de benchmark, maar Intel heeft eerder bekendgemaakt dat de Tiger Lake-serie gemaakt wordt met een 10nm+-procedé.

De cpu haalde in de 3DMark Time Spy-benchmark een cpu-score van 2922. De score die de geïntegreede Intel Xe-gpu haalt, is volgens Tum_Apisak met 1296 iets sneller dan de gpu van een Ryzen 7 4800U, die een score van 1227 zou halen. In een eerdere 3DMark Time Spy-listing, die ook door _rogame is gedeeld, ligt de cpu-score van de AMD Ryzen 7 4800U met 6061 wel aanzienlijk hoger dan die van de Core i7-1185G7. De gpu-score is in dat resultaat wel lager met 1045.

Eerder verscheen er al een Tiger Lake-U-cpu in de database van SiSoftware, hoewel de exacte sku van deze chip niet werd genoemd. Naar verwachting zal Intel de Tiger Lake-cpu's later dit jaar uitbrengen.

Update, 15:44: Twitter-gebruiker _rogame heeft eerder benchmarkresultaten van een Ryzen 7 4800U gedeeld. Deze zijn inmiddels ook in het artikel verwerkt.

Afbeeldingen via _rogame en Tum_Apisak op Twitter