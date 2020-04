'Multiplayergame Crucible van Amazon-studio moet volgende maand uitkomen'

Multiplayergame Crucible van Amazon-studio Relentless moet volgende maand uitkomen, schrijft The New York Times. Daarnaast wil het bedrijf Project Tempo, zijn antwoord op Google Stadia en GeForce Now, nog dit jaar onthullen, maar door het coronavirus lukt dat wellicht niet.

Van de game is bijzonder weinig bekendgemaakt. Crucible wordt een third-person, team-based multiplayershooter dat elementen van League of Legends en Dota 2 leent. Ouder marketingmateriaal spreekt ook van een 'gevaarlijke spelwereld die vereist dat spelers samenwerken' en 'allianties die op ieder moment verbroken kunnen worden'. Er zouden 12 spelers aan een potje meedoen en een dertiende speler fungeert als een soort game master, die gebeurtenissen in de wereld opzet en ook met streaming-publiek interacteert. Verder is er een cached versie van de officiele productpagina waarop hetzelfde beeld geschetst wordt, maar al met al is het plaatje verre van volledig. Een prijs en platformen voor Crucible zijn niet bekend.

Over Project Tempo schrijft The New York Times minder. Het project is nog niet officieel aangekondigd, maar bronnen van de Amerikaanse krant stellen dat de intentie er is om de dienst dit jaar nog te onthullen. Het verloop van de coronapandemie kan echter roet in het eten gooien, dus een verschuiving naar 2021 wordt momenteel niet uitgesloten.

Ook in de planning voor mei staat de release van New World, van een andere Amazon-dochter. Dat was echter al wel bekend. Dat wordt een fantasy-mmo die exclusief voor pc's verschijnt. New World is solo en in teamverband te spelen. Het spel krijgt gevechten met maximaal honderd spelers en npc's en per server kunnen er duizend spelers actief zijn. Er komt verder een progressiesysteem, maar er zijn geen classes.