'Amazon kondigt gamestreamingdienst met Twitch-integratie volgend jaar aan'

Amazon zou volgend jaar een eigen gamestreamingdienst aankondigen die integratie krijgt met Twitch. De techgigant zou mensen in dienst nemen die komen van grote gamebedrijven, waaronder Microsoft, om de introductie van de nieuwe dienst in goede banen te leiden.

Amazon zoekt mensen voor een 'nieuw gaminginitiatief' binnen zijn Amazon Web Services-team. Dat blijkt uit een vacature van het bedrijf. Volgens bronnen van Cnet gaat het om een gamestreamingdienst met Twitch-integratie, die volgend wordt aangekondigd. Het is niet duidelijk wanneer de presentatie zal plaatsvinden.

Begin dit jaar kwam er ook al informatie naar buiten over een op komst zijn de gamestreamingdienst van Amazon. The Information wist toen te melden dat de dienst op zijn vroegst begin 2020 zou worden aangekondigd. Het is aannemelijk dat Amazon met zijn gamestreamingdienst wil concurreren met diensten als Google Stadia, Microsoft xCloud en PlayStation Now van Sony.

Twitch-integratie zou kunnen betekenen dat Amazon games via de software voor die dienst naar gebruikers gaat streamen. Wellicht wordt het ook mogelijk om vanuit een videostream op Twitch naar de game zelf over te schakelen. Google belooft dergelijke functionaliteit ook met Stadia en YouTube, maar dat werkt nog niet. Of de Amazon-dienst games zal bevatten of dat spelers die los moeten kopen, is nog niet duidelijk. Amazon heeft zelf geen uitspraken gedaan over de komst van de dienst.

Amazon nam Twitch in 2014 over. Op die site kunnen spelers videobeelden van games streamen. Gebruikers met een Twitch Prime-abonnement krijgen al maandelijks gratis games, maar die moeten worden geïnstalleerd om gespeeld te kunnen worden.