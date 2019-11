Microsoft brengt Project xCloud volgend jaar naar Windows 10 en West-Europa

Microsoft verwacht zijn streamingdienst voor games, Project xCloud, volgend jaar breder beschikbaar te maken. De dienst komt dan onder andere naar Windows 10. De dienst gaat meerdere controllers ondersteunen, waaronder die van Sony.

Microsoft maakte tijdens zijn X019-evenement bekend dat xCloud Preview volgend jaar naar West-Europa, India, Japan en Canada komt. In september ging de preview van start in de VS, het VK en Zuid-Korea. De preview is tot nu toe beperkt tot Android, maar Microsoft belooft de dienst naar meer platformen te brengen.

Dat zal in ieder geval volgend jaar Windows 10 zijn en tegenover The Verge meldt Microsoft dat het met Apple samenwerkt om xCloud op iOS uit te kunnen brengen. Het bedrijf maakte verder bekend dat het ondersteuning voor meerdere bluetooth-controller gaat bieden, waaronder de DualShock 4 van Sony.

Project xCloud stelt gamers in staat Xbox-games die ze in bezit hebben via internet te streamen naar andere apparaten. Inmiddels werkt dan met meer dan vijftig games. Microsoft heeft hiervoor Xbox-hardware in zijn datacenters geplaatst. Microsoft heeft onder andere concurrentie van PlayStation Now en Google Stadia. Deze laatste dienst gaat 19 november van start maar bij Stadia moeten spelers de losse games aanschaffen.