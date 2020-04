Microsoft gaat Project xCloud uitbrengen in Nederland en België

Een preview van Project xCloud komt beschikbaar in elf West-Europese landen, waaronder Nederland en België. Android-gebruikers kunnen zich vanaf vandaag registreren voor de gamestreamingdienst.

De registratie betekent dat spelers een seintje krijgen zodra de previewversie van de dienst daadwerkelijk beschikbaar is. Waarschijnlijk is dat binnenkort het geval, maar de exacte releasedata zijn nog onbekend. Microsoft verwijst naar de huidige covid-19-situatie en zegt de test uit te brengen zodra het er vertrouwen in heeft dat het verstandig is. Daarbij benadrukt het bedrijf het belang van het toegankelijk houden van internet. Daarom zal de preview in elke markt in eerste instantie uitkomen voor een beperkt aantal spelers; gaandeweg worden meer participanten toegelaten.

Het bedrijf liet in november vorig jaar al weten dat de publieke test van de xCloud-streamingdienst in 2020 in West-Europa zou uitkomen. De dienst is sinds vorig jaar al te testen in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Project xCloud is een streamingdienst van Microsoft waarmee spelers hun consolegames via servers kunnen spelen op een Android-telefoon of -tablet. In totaal zijn nu 91 games beschikbaar om te streamen. Er is ook een enigszins beperkte ondersteuning voor iOS; die loopt via Apples TestFlight-dienst.

Geïnteresseerden moeten een smartphone of tablet met Android 6.0 of hoger hebben, met ondersteuning voor bluetooth 4.0 of hoger. Verder zijn een draadloze Xbox-controller nodig en een wifiverbinding of een mobiele verbinding met minimaal 10Mbit/s. Tot slot is de Xbox Game Streaming-app nodig om Project xCloud te kunnen proberen.