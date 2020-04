Google maakt 'ogen open-check' mogelijk bij Face Unlock op Pixel 4

Pixel 4-gebruikers kunnen er voortaan voor kiezen dat ze hun ogen moeten openhouden om in te loggen met Face Unlock. Die optie was er voorheen niet, wat tot kritiek van gebruikers leidde. Op die manier kon bijvoorbeeld de telefoon van een slapende persoon worden geopend.

Google heeft de functie toegevoegd via een software-update voor de Pixel-telefoons. Het gaat om een optionele functie in de instellingen. Gebruikers kunnen daarmee instellen dat ze hun ogen open moeten hebben als ze de telefoon met hun gezicht ontgrendelen. De functie is standaard ingeschakeld, maar kan dus worden uitgezet. Google kreeg vorig jaar kritiek van gebruikers toen bleek dat Face Unlock ook werkte met de ogen dicht. Critici zeggen dat daarmee niet alleen de telefoon van een slapende persoon kan worden geopend, maar ook die van een verdachte als die niet meewerkt met de politie. In Face ID van de iPhone kan vereist worden dat de gebruiker zijn ogen openhoudt. Google zei destijds al 'dat Face Unlock in ontwikkeling was', maar sprak niet over deze specifieke functie.

Google erkende vorig jaar al dat het mogelijk was een telefoon te ontgrendelen zonder de ogen open te houden. Het bedrijf waarschuwde daar ook al voor op de informatiepagina van de telefoons. Voordat de telefoon op de markt was, waren er wel productpagina's te zien waarop deze nieuwe instelling stond, maar in de uiteindelijke verkoopmodellen zat die niet. Google raadde gebruikers aan een pincode te gebruiken in plaats van Face Unlock.